رئيس الوزراء البريطانيّ: الضربات التي شنتها بريطانيا وأميركا على الحوثيين ستضعف قدرة الجماعة المتحالفة مع إيران

أعرب رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك عن اعتقاده بأنّ الضربات، التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف عسكرية للحوثيين، في اليمن، ستؤدي إلى إضعاف قدرة الجماعة المتحالفة مع إيران.



وقال سوناك للصحافيين، خلال زيارته لأوكرانيا: "نفذنا مع الحلفاء سلسلة من الضربات، التي نعتقد أنّها ستؤدي إلى إضعاف القدرة وتعطيلها - أنواع الأشياء التي استهدفناها - وهي مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة."



وأضاف: "المؤشرات الأولية تشير إلى أنّ تلك الضربات كانت ناجحة."



وأكّد أنّ الهدف واضح للغاية وهو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار، في المنطقة.