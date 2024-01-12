المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية: لا خطط لإرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أن شن الجيشان الأميركي والبريطاني ضربات على قوات الحوثيين في اليمن.



وقال رايدر إن وزير الدفاع لويد أوستن، الذي دخل المستشفى في الأول من كانون الثاني للعلاج من عدوى، في حالة جيدة، وتحدث مرتين إلى الرئيس جو بايدن في اليومين الماضيين، وكان "يشارك بنشاط في الإشراف على هذه الضربات وتوجيهها".