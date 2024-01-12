حركة النجباء العراقية: المصالح الأميركية لن تكون آمنة

أكّدت حركة النجباء العراقية المتحالفة مع إيران، في بيان، أنّ المصالح الأميركية ودول التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة لن تكون آمنة من الآن فصاعدًا.



وجاء ذلك عقب الضربات الأميركية البريطانية على أهداف عسكرية للحوثيين، في اليمن.