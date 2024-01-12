اسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز أن إسبانيا لن تشارك في مهمة محتملة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن.



وقالت روبلز في مؤتمر صحافي: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينشئ مهمة جديدة"، لكن إذا حدث ذلك فإن "إسبانيا لن تشارك في البحر الأحمر، لأنها تشارك حاليا في 17 مهمة".