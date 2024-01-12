حلف شمال الأطلسيّ: الضربات التي شنتها أميركا وبريطانيا ضد الحوثيين دفاعية

رأى متحدث باسم حلف شمال الأطلسيّ أنّ الضربات، التي شنها الجيشان الأميركيّ والبريطانيّ ضد الحوثيين، في اليمن، كانت دفاعية وتهدف إلى حماية حرية الملاحة.



وأشار المتحدث إلى أنّ القوات الحوثية تتلقى الدعم والإمداد والتجهيز من إيران.



وقال: "لذا فإن طهران تتحمل مسؤولية خاصة لكبح وكلائها."