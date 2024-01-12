الرئيس الصينيّ يرغب في توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ

أكّد الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، خلال اجتماع، في بكين، مع رئيس الوزراء البلجيكيّ ألكسندر دي كرو أنّ بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ.



وقد وصل الوزير البلجيكي إلى الصين الخميس وافتتح السفارة البلجيكية الجديدة، في بكين.



والتقى بوزير الخارجية الصينيّ وانغ يي.



وقال الرئيس الصينيّ للوزير البلجيكي خلال لقائهما في قصر الشعب في بكين: "الصين تريد العمل مع الاتحاد الأوروبيّ، لتعزيز التقدم المتواصل في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي في العام الجديد"، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في."



وأضاف: "في مواجهة الوضع الدولي الذي تعمه الفوضى، من الضروري بناء المزيد من الجسور بين الصين وأوروبا"، مضيفا أنه يتعين على الجانبين "العمل بشكل مشترك على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء العالميّ."