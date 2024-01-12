رابطة ناقلات النفط: القوات البحرية المشتركة تحذر السفن بتجنب مضيق باب المندب

أعلنت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) في مذكرة وزعتها على أعضائها أن القوات البحرية المشتركة (سي.إم.إف) تحذر كل السفن "بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب".



وقالت إنترتانكو في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز: "من المتوقع أن تستمر فترة التهديد لعمليات الشحن لأيام عدة".