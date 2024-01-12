الإمارات تعبر عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر

أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب و البحر الأحمر.



وأكدت الامارات أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.