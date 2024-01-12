فرنسا طلبت 42 طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال

طلبت وزارة الجيوش الفرنسية شراء 42 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "رافال" ما يمثل "استثمارًا بأكثر من 5 مليارات يورو"، حسبما أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، على منصة "اكس".



وأكد لوكورنو أن هذا الطلب لأحدث نسخة من طائرات "داسو" سيوفر "قدرات تشغيلية حديثة".



واشار إلى أنه كان مقرراً منذ فترة طويلة ومدرجًا في ميزانية العام 2023، ويرفع إلى 234 عدد الطائرات التي طلبتها باريس من طراز رافال.