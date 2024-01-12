هانفيا للشحن توقف كل السفن المتجهة إلى أو القريبة من مضيق باب المندب

أعلنت شركة هافنيا للشحن أنها قررت الوقف الفوري لكل السفن المتجهة نحو مضيق باب المندب أو القريبة منه.



وأوضح بيان هافنيا أن القرار اتخذ بعد نصيحة من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة بعد شن ضربات جوية أميركية بريطانية ضد جماعة الحوثي باليمن.