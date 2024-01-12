الحوثيون: كل المصالح الأميركية والبريطانية "أهداف مشروعة" بعد ضرب اليمن

أكد المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، أن كل المصالح الأميركية والبريطانية صارت "أهدافاً مشروعة" لهم، في أعقاب الضربات التي شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية في اليمن.



وأكّد المجلس السياسي في بيان نشر على وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن "ما تعرض له الوطن، فجر اليوم، من اعتداء أميركي بريطاني غادر وسافر، عدوان غير مشروع ولا مبرر".



وأكد أن "المصالح الأميركية البريطانية أصبحت أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية رداً على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".