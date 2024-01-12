اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدوليّ

يعقد مجلس الأمن الدوليّ، بعد ظهر الجمعة، اجتماعًا طارئًا، بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون، في اليمن، حسبما أعلنت فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس الدورية، في كانون الثاني.



وأعلنت فرنسا طلب روسيا لعقد اجتماع طارئ وسيعقد بعد ظهر الجمعة بعد اجتماع آخر مقرر سيتناول الوضع في قطاع غزّة.



وطالب مجلس الأمن الدوليّ سابقًا، بوقف فوريّ لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين. وامتنعت روسيا عن التصويت حينها.



والحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن كثّفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.



ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.