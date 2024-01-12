شركة الناقلات ستينا بالك أوقفت العبور في البحر الأحمر

أعلن الرئيس التنفيذيّ لشركة الناقلات ستينا بالك، إريك هانيل، لوكالة رويترز أنّ الشركة أوقفت العبور، في البحر الأحمر، في وقت مبكر.



وبذلك تكون أحدث شركة ناقلات توقف العبور، في ممر الشحن الهام، بعد توجيه من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة على خلفية ضربات جوية الأميركية وبريطانية على قوات الحوثيين، في اليمن.