هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن واقعة في البحر الأحمر

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنّها تلقت تقريرًا عن واقعة، في البحر الأحمر، في القرب من اليمن.



وأشارت مذكرة للهيئة إلى أنّه أُبلغ عن واقعة على بعد حوالى 90 ميلًا بحريًّا من جنوب شرق ميناء عدن اليمنيّ وإلى أنّ السلطات تحقق في الأمر.