عقوبات أميركية على شركتي نقل بحري في هونغ كونغ والإمارات بتهمة دعم الحوثيين

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركتين في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، "في خطوة تهدف إلى تقويض الدعم المالي للمتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران".



وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الشركتين شحنتا سلعا إيرانية لحساب شبكة وسطاء ماليين للحوثيين، وإن "إيرادات مبيعات السلع تدعم الحوثيين وهجماتهم المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن".