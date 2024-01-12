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اليونيسيف لفرانس برس: حرب السودان "كارثة ضحاياها 24 مليون طفل

أخبار دولية
2024-01-12 | 10:42
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اليونيسيف لفرانس برس: حرب السودان &quot;كارثة ضحاياها 24 مليون طفل
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اليونيسيف لفرانس برس: حرب السودان "كارثة ضحاياها 24 مليون طفل

أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان أنه اذا استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة فإن "كارثة جيلية" ستحدث في البلاد أولى ضحاياها 24 مليون طفل سوداني.
     
ففي مقابلة مع فرانس برس، قالت مانديب أوبريان إن "النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها". وأضافت "إن مستقبل البلاد في خطر فقرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا الى المدرسة هذا العام اذا لم يكن هناك تحرك سريع".
     
أوقعت الحرب الطاحنة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو أكثر من 12 الف قتيل، وفق احصاء يعتقد أنه متحفظ للغاية لمنظمة أكلد غير الحكومية المتخصصة في متابعة ضحايا النزاعات المسلحة.
     
كما أدت الحرب الى نزوح ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص، وهي "اكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.
     
وتؤكد أوبريان أن بين هؤلاء النازحين واللاجئين "3,5 مليون طفل"، مشيرة إلى أن "14 مليون طفل بحاجة الى مساعدة انسانية عاجلة" في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة وطالت فيه الحرب معظم المناطق.
     
اشارة الى أن قبل الحرب، كان سوداني من كل ثلاثة يعاني من الجوع كما لم يكن سبعة مليون طفل يذهبون الى المدرسة خصوصا في المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان. واليوم، تقول أوبريان إن "ملايين الأطفال معرضون للموت والاصابة والتجنيد (في العمل المسلح) والعنف والاغتصاب".
     
وتوضح أوبريان أنه مع التدمير شبه الكامل للبنية الأساسية في السودان والهجمات على المنظمات الانسانية ونهب مستودعاتها حُرم "7,4 مليون طفل من الحصول على مياه الشرب النظيفة، كما أن أكثر من 3,5 مليون طفل معرضون للاصابة بأمراض مرتبطة بظروف النظافة الصحية مثل الكوليرا" التي أدت بالفعل الى وفاة العشرات في السودان خلال الشهور الأخيرة.
     

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