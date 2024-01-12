الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليونيسيف لفرانس برس: حرب السودان "كارثة ضحاياها 24 مليون طفل
أخبار دولية
2024-01-12 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليونيسيف لفرانس برس: حرب السودان "كارثة ضحاياها 24 مليون طفل
أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان أنه اذا استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة فإن "كارثة جيلية" ستحدث في البلاد أولى ضحاياها 24 مليون طفل سوداني.
ففي مقابلة مع فرانس برس، قالت مانديب أوبريان إن "النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها". وأضافت "إن مستقبل البلاد في خطر فقرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا الى المدرسة هذا العام اذا لم يكن هناك تحرك سريع".
أوقعت الحرب الطاحنة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو أكثر من 12 الف قتيل، وفق احصاء يعتقد أنه متحفظ للغاية لمنظمة أكلد غير الحكومية المتخصصة في متابعة ضحايا النزاعات المسلحة.
كما أدت الحرب الى نزوح ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص، وهي "اكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.
وتؤكد أوبريان أن بين هؤلاء النازحين واللاجئين "3,5 مليون طفل"، مشيرة إلى أن "14 مليون طفل بحاجة الى مساعدة انسانية عاجلة" في السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة وطالت فيه الحرب معظم المناطق.
اشارة الى أن قبل الحرب، كان سوداني من كل ثلاثة يعاني من الجوع كما لم يكن سبعة مليون طفل يذهبون الى المدرسة خصوصا في المناطق الريفية حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان. واليوم، تقول أوبريان إن "ملايين الأطفال معرضون للموت والاصابة والتجنيد (في العمل المسلح) والعنف والاغتصاب".
وتوضح أوبريان أنه مع التدمير شبه الكامل للبنية الأساسية في السودان والهجمات على المنظمات الانسانية ونهب مستودعاتها حُرم "7,4 مليون طفل من الحصول على مياه الشرب النظيفة، كما أن أكثر من 3,5 مليون طفل معرضون للاصابة بأمراض مرتبطة بظروف النظافة الصحية مثل الكوليرا" التي أدت بالفعل الى وفاة العشرات في السودان خلال الشهور الأخيرة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
لفرانس
السودان
"كارثة
ضحاياها
مليون
التالي
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-30
مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ"الجزيرة": نحو 1.5 مليون شخص في القطاع أصبحوا بلا مأوى
آخر الأخبار
2023-12-30
مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ"الجزيرة": نحو 1.5 مليون شخص في القطاع أصبحوا بلا مأوى
0
آخر الأخبار
2023-12-27
زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": هناك معلومات تقول إن إسرائيل تريد فتح جبهة لبنان أيضًا وإذا حصل هذا الأمر سيكون "كارثة" والحكومة اللبنانية مجبرة أن تدفع التعويضات للمتضررين
آخر الأخبار
2023-12-27
زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": هناك معلومات تقول إن إسرائيل تريد فتح جبهة لبنان أيضًا وإذا حصل هذا الأمر سيكون "كارثة" والحكومة اللبنانية مجبرة أن تدفع التعويضات للمتضررين
0
أخبار دولية
2023-12-19
زيلينسكي يعلن أن أوكرانيا ستنتج "مليون طائرة مسيّرة" في 2024
أخبار دولية
2023-12-19
زيلينسكي يعلن أن أوكرانيا ستنتج "مليون طائرة مسيّرة" في 2024
0
منوعات
2023-12-19
دخل الى القفص لتنظيفه ثم حلّت الكارثة... هذا ما فعله "فرس النهر"!
منوعات
2023-12-19
دخل الى القفص لتنظيفه ثم حلّت الكارثة... هذا ما فعله "فرس النهر"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:15
الدنمارك: مخطط الإعداد لاعتداءات الشهر الماضي "على صلة بحماس"
أخبار دولية
17:15
الدنمارك: مخطط الإعداد لاعتداءات الشهر الماضي "على صلة بحماس"
0
أخبار دولية
15:05
الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن
أخبار دولية
15:05
الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
0
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
0
امن وقضاء
2024-01-10
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
امن وقضاء
2024-01-10
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
0
علوم وتكنولوجيا
04:50
من اللحم المحروق الى البول واطلاق الريح... لن تصدقوا ما هي الروائح المنبعثة في الفضاء الخارجي!
علوم وتكنولوجيا
04:50
من اللحم المحروق الى البول واطلاق الريح... لن تصدقوا ما هي الروائح المنبعثة في الفضاء الخارجي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا وبريطانيا تقصفان اليمن.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا وبريطانيا تقصفان اليمن.. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حفلة مبهرة للمباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من كأس آسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حفلة مبهرة للمباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من كأس آسيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
2
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
3
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
4
فنّ
05:21
من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)
فنّ
05:21
من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)
5
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
6
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
7
فنّ
05:03
"فوربس" تكشف عمر إليسا الحقيقي... والأخيرة فخورة باختراق قائمة النساء المؤثرات
فنّ
05:03
"فوربس" تكشف عمر إليسا الحقيقي... والأخيرة فخورة باختراق قائمة النساء المؤثرات
8
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More