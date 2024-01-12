واشنطن تؤكد أنها "لا تسعى إلى نزاع مع إيران" رغم الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن

أكد البيت الأبيض أن واشنطن "لا تسعى إلى نزاع مع إيران" رغم الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عبر شبكة "إم إس إن بي سي"، أننا " لا نسعى إلى نزاع مع إيران، لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة".