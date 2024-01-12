نتانياهو يعلن أنّ الرهائن سيحصلون على أدوية

توصلت إسرائيل إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس"، في غزة.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أنّه ستُقدّم الأدوية للرهائن، في الأيام القليلة المقبلة.