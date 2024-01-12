ماكرون يطلب من أعضاء الحكومة الجديدة تحقيق نتائج

طلب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون من أعضاء حكومة غابريال أتال، التي عينها الخميس، أن يكونوا ثوريين ويحققوا نتائج، حسب ما نقل مشاركون، في مجلس الوزراء.



وقال الرئيس، خلال اللقاء الأول، مع فريق رئيس وزرائه الجديد البالغ 34 عامًا، وهو الأصغر سنًا في تاريخ الجمهورية، التضامن والسرعة، وهما شرطا الفعالية.



وأضاف، خلال الاجتماع المغلق: "أتوقع منكم نتائج، المزيد من النتائج والمزيد من النتائج."