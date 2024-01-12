الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

أكد جنرال أميركي أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن الجمعة ردا على ضربات أميركية وبريطانية استهدفتهم ليلا.



وقال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز للصحافيين "نعلم أنهم أطلقوا صاروخا واحدا على الأقل في رد انتقامي"، مضيفا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة.

وكان مسؤول أميركي كبير اعلن إن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا ما يقرب من 30 موقعا في اليمن خلال الليل باستخدام أكثر من 150 وحدة ذخيرة، وهي أرقام أعلى مما تم الكشف عنه سابقا.

