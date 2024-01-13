بايدن لا يعتقد أن الضربات في اليمن أوقعت ضحايا مدنيين

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة الحوثيين بأنها تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.



وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.

واضاف إنه لا يعتقد أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن أوقعت "ضحايا مدنيين".



وأعرب خلال زيارة إلى آلنتاون في ولاية بنسيلفانيا عن اعتقاده بأن "أي ضحايا مدنيين لم يسقطوا" معتبرا أن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات.