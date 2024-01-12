الدنمارك: مخطط الإعداد لاعتداءات الشهر الماضي "على صلة بحماس"

أعلنت شرطة الدنمارك الجمعة أن مخططا للإعداد لهجوم إرهابي في البلاد أحبطته في كانون الأول، مرتبط بحركة حماس.



وأكّد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسبما أفادت الشرطة الدنماركية وكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الالكتروني. ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل إضافية، علمًا أن الجلسات مغلقة.



وفي 14 كانون الأول، أعلنت الدنمارك توقيف ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق حول مشروع هجوم إرهابي. وارتفع عدد المشتبه بهم في الضلوع في هذا المخطط إلى سبعة.

