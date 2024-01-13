الجيش الأميركي: تنفيذ ضربة على موقع رادار للحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أن قواته نفذت ضربة على موقع رادار للحوثيين في اليمن.



واشار الجيش إلى أن الهجوم الأحدث يهدف إلى إضعاف قدرة جماعة الحوثي على مهاجمة السفن البحرية.



وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على موقع إكس أن "هذه الضربة نفذتها حاملة الطائرات الأميركية كارني باستخدام صواريخ توماهوك لاند أتاك، في متابعة للضربات التي نُفذت في 12 كانون الثاني بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية".