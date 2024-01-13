خروج حريق عن السيطرة في استراليا وسط تحذير من موجة حارة

ناشدت السلطات في ولاية أستراليا الغربية السكان إخلاء منازلهم بعد أن خرج حريق غابات عن السيطرة بالقرب من بيرث عاصمة الولاية، وسط ارتفاع درجات الحرارة.



واندلع أكثر من 40 حريق غابات في الولاية الأكبر في أستراليا مع تعرض السكان في منطقة تشيترينغ على بعد حوالي 60 كيلومترا شمالي بيرث لخطر الحريق الذي أفادت السلطات بأنه خرج عن السيطرة.



وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعد بدء ظاهرة النينو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات

والأعاصير والجفاف.



وطالبت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ بالولاية سكان منطقة تشيترينغ، التي يقطنها نحو ستة آلاف شخص، بمغادرة المنطقة فورا بسبب الخطر الذي يهدد الأرواح والمنازل.



وقالت للمواطنين في إفادة على موقعها الإلكتروني بشأن الحريق: "أنتم في خطر ويتعين عليكم التحرك فورا حفاظا على حياتكم. ثمة خطر على الأرواح والمنازل".



ويأتي ذلك وسط تحذير من موجة حارة في أجزاء كثيرة من الولاية.



ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية أي أعلى بنحو 10 درجات من متوسط الحد الأقصى لشهر كانون الثاني في المدينة وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.