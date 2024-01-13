بلينكن يدعو الصين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن مع مسؤول صيني كبير في عدد من الملفات، بينها الوضع في تايوان، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى ثني بكين عن أي إجراء ضد تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتُطالب بها الصين.



وبُعيد عودته إلى واشنطن من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط ومشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، التقى بلينكن مع ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان بعد الاجتماع إنّ "وزير الخارجية شدد مجددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".



وأضاف أن "الجانبين أجريا مناقشات بناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية" و"أقرّا بأهمية الاستمرار في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".



وأشار المتحدث إلى أن المسؤولين ناقشا الحرب في أوكرانيا وملف كوريا الشمالية والوضع في الشرق الأوسط.



وشدد بلينكن على "أهمية الحفاظ على حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر والدفاع عنها وتجنب مزيد من التصعيد" بعد الضربات الأميركية البريطانية على المتمردين الحوثيين في اليمن.



ولم يأتِ الجانب الصيني على ذكر تايوان في بيانه الصادر عقب المحادثات، وقال بدلا من ذلك إن الجانبين اتفقا على "مواصلة تعزيز الحوار والتعاون".



وذكر مكتب المسؤول الصيني أن "ليو أوضح الموقف الصيني بشأن القضايا ذات الصلة وشدد على أنه يجب على الجانبين التحرك تجاه بعضهما لتعزيز تنمية مستقرة وصحية ومستدامة للعلاقات الصينية الأميركية".