الجيش الإسرائيلي يعلن "تصفية" ثلاثة فلسطينيين تسلّلوا إلى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية ثلاثة مهاجمين"، على أثر تسلّلهم إلى بلدة أدورا الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.



وجاء في بيان للجيش أن "مهاجمين قاموا بإطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة" الواقعة قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.



وكانت سلطات البلدة نبّهت السكان بضرورة التحصّن في منازلهم بسبب "تسلّل إرهابي"، في وقت اشار الجيش إلى أنه "تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن".



وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" أن رجلا أصيب بالرصاص في ساقه وتم نقله إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الأشخاص الثلاثة.



من جهتها أفادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية بأن الثلاثة هم "إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي اسماعين يوسف أبو جحيشة (16 عاما)".



وفي واقعة منفصلة في شمال الضفة الغربية، قضى فلسطيني يبلغ 19 عاما متأثرا بجروحه بعد أن تعرض لضرب مبرح على يد القوات الإسرائيلية في بلدة زيتا الواقعة شمال مدينة طولكرم، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

