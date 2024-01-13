الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي يعلن "تصفية" ثلاثة فلسطينيين تسلّلوا إلى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-01-13 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الجيش الإسرائيلي يعلن "تصفية" ثلاثة فلسطينيين تسلّلوا إلى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية ثلاثة مهاجمين"، على أثر تسلّلهم إلى بلدة أدورا الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان للجيش أن "مهاجمين قاموا بإطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة" الواقعة قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وكانت سلطات البلدة نبّهت السكان بضرورة التحصّن في منازلهم بسبب "تسلّل إرهابي"، في وقت اشار الجيش إلى أنه "تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن".
وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" أن رجلا أصيب بالرصاص في ساقه وتم نقله إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الأشخاص الثلاثة.
من جهتها أفادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية بأن الثلاثة هم "إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي اسماعين يوسف أبو جحيشة (16 عاما)".
وفي واقعة منفصلة في شمال الضفة الغربية، قضى فلسطيني يبلغ 19 عاما متأثرا بجروحه بعد أن تعرض لضرب مبرح على يد القوات الإسرائيلية في بلدة زيتا الواقعة شمال مدينة طولكرم، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
أخبار دولية
الجيش الاسرائيلي
اسرائيل
الضفة الغربية
التالي
فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء تنفيذ عمليات قبالة سواحل الصومال
بلينكن يدعو الصين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-17
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-11-17
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2023-11-07
الصحة الفلسطينية: ١٦٣ شهيدا بنيران الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي
آخر الأخبار
2023-11-07
الصحة الفلسطينية: ١٦٣ شهيدا بنيران الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي
0
أخبار دولية
2023-11-01
مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-11-01
مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2023-10-25
أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول
أخبار دولية
2023-10-25
أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:55
كم بلغ عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب؟
أخبار دولية
04:55
كم بلغ عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب؟
0
أخبار دولية
04:31
روسيا أطلقت أربعين صاروخا ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا
أخبار دولية
04:31
روسيا أطلقت أربعين صاروخا ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا
0
أخبار دولية
03:19
قتلى وجرحى في انزلاق للتربة في كولومبيا
أخبار دولية
03:19
قتلى وجرحى في انزلاق للتربة في كولومبيا
0
أخبار دولية
02:50
10 قتلى على الأقل في حادث منجم في وسط الصين
أخبار دولية
02:50
10 قتلى على الأقل في حادث منجم في وسط الصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2024
0
عالم الطبخ
09:07
القرنبيط المشوي وحلوى الكراميل بالحليب على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
09:07
القرنبيط المشوي وحلوى الكراميل بالحليب على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-12-13
أسعد درغام لـ"حوار المرحلة": نحن كتيار وطني حر ماذا نشكّل في المجلس النيابي؟ يمكن التشريع بدوننا فنحن 16 نائبا
آخر الأخبار
2023-12-13
أسعد درغام لـ"حوار المرحلة": نحن كتيار وطني حر ماذا نشكّل في المجلس النيابي؟ يمكن التشريع بدوننا فنحن 16 نائبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:22
تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)
آخر الأخبار
02:22
تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)
0
آخر الأخبار
02:00
تجمع للمياه على مستديرة العبدة -عكار وغرق السيارات (فيديو)
آخر الأخبار
02:00
تجمع للمياه على مستديرة العبدة -عكار وغرق السيارات (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:38
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
منوعات
12:38
واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!
2
فنّ
05:21
من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)
فنّ
05:21
من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)
3
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
آخر الأخبار
10:32
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
4
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
5
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
خبر عاجل
12:11
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
14:03
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
7
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:48
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
8
منوعات
10:28
عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
منوعات
10:28
عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More