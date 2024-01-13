فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء تنفيذ عمليات قبالة سواحل الصومال

كشف الجيش الأميركي أنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.



واشارت القيادة المركزية الأميركية في بيان إلى أنه "تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام".



وأضاف البيان أنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.