غوتيريش يدعو إلى تجنّب "التصعيد" من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "عدم التصعيد"، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.



ودعا الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة.



وأكد أن الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر غير مقبولة، وتعرض سلامة سلاسل الإمداد العالمية وأمنها للخطر، معتبرا أن لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في العالم أجمع.



ولاحقا، قال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري في مجلس الأمن الدولي: "نحن نشهد دورة عنف تهدد بعواقب سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية كبرى في اليمن والمنطقة".



ورأى أن "هذه التطورات في البحر الأحمر كما ومخاطر تفاقم التوترات الإقليمية تثير القلق".