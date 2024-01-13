اجتماع أمني السبت في تركيا غداة مقتل ستة جنود أتراك في العراق

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعا أمنيا طارئا السبت في اسطنبول، وفق ما أعلنت الرئاسة، غداة مقتل ستة جنود أتراك إثر هجوم على قاعدتهم في شمال العراق.



ووفقا لوزارة الدفاع، قُتل ستة جنود وأصيب سبعة آخرون في اشتباكات مع "إرهابيين حاولوا التسلل" إلى تلك القاعدة العسكرية.



وتحدثت الوزارة في البداية عن سقوط خمسة قتلى وثمانية جرحى، لكن أحد الجنود الذي أصيب بجروح خطرة توفي مساءً.



وتقع القاعدة العسكرية التركية قرب متينا في أقصى شمال العراق، وتعرضت لهجوم شنه عناصر في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، وفق قناة "إن تي في" التركية الخاصة.



وردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية عن عملية عسكرية كانت لا تزال جارية في المنطقة ليل الجمعة.



وفي رسالة عبر منصة إكس، أعلن مكتب الرئيس التركي عقد اجتماع أمني السبت برئاسة إردوغان الساعة 14,30 (11,30 ت غ) في قصر دولما بهجة في اسطنبول بحضور وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرليكايا. ويحضر الاجتماع أيضا رئيس الاستخبارات والمستشار الدبلوماسي إبراهيم كالين.



وقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، إرجاء تقديم مرشحيهما للانتخابات البلدية المقررة في 31 آذار، بعد مقتل الجنود الستة.