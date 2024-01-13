بايدن يصف الحوثيين بأنهم "تنظيم إرهابي": سنرد عليهم إذا واصلوا سلوكهم

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن قوات جماعة الحوثي اليمنية بأنها تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.



وأكد بايدن أن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.



وعندما سُئل عما إذا كان مستعدا لوصف الحوثيين بأنهم جماعة "إرهابية" قال بايدن للصحفيين اليوم الجمعة: "أعتقد أنهم كذلك".



وشدد على أننا "سنرد بالتأكيد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك مع حلفائنا".



واعتبر بايدن أنه "ليس من المهم تصنيفهم (كإرهابيين) أم لا.