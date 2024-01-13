10 قتلى على الأقل في حادث منجم في وسط الصين

10 قتلى على الأقل في حادث منجم في وسط الصين



قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد ستة آخرون في حادث وقع في منجم للفحم في وسط الصين، على ما ذكر التلفزيون العام السبت.



وأوضح تلفزيون "سي سي تي في" الصيني العام أن الحادث وقع الجمعة عند الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي (الساعة 06:55 ت غ الجمعة) في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في بينغدينغشان في إقليم خبي.