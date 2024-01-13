قتلى وجرحى في انزلاق للتربة في كولومبيا

قُتل 18 شخصا على الأقل وجُرح أكثر من ثلاثين آخرين في انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.



واشارت مسؤولة في مكتب حاكم تشوكو لوكالة فرانس برس إلى أن الطريق الذي يربط بين مدينتي ميديين وكيبدو في المنطقة أُغلق موقتا لتضرره بسبب حوادث انزلاق للتربة.



وعلى الطريق نفسه بالقرب من مدينة كارمن دي أتراتو، نزل "عدد كبير من الأشخاص" من سياراتهم "للاحتماء بمنزل جرفه " انزلاق آخر حسب المصدر نفسه، الذي تحدث عن "مقتل 18 شخصا".



وأعلنت نائبة الرئيس الكولومبي فرانسيا ماركيس، على منصة إكس أن هذا الحدث أدى إلى إصابة حوالى ثلاثين شخصا.