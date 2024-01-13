روسيا أطلقت أربعين صاروخا ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا

أطلقت روسيا أربعين صاروخا ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية السبت.



وأكد سلاح الجو الأوكراني أنه "سُجل إطلاق أربعين وسيلة هجوم جوي للعدو في المجموع"، مؤكدا أنه دمر ثمانية صواريخ.



وأشار إلى أن "أكثر من 20 جهازا" فشلت في إدراك أهدافها "بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الالتكرونية".