كم بلغ عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب؟

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن 23843 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي والحركة الإسلامية في 7 تشرين الأول.



وأفادت الوزارة بأن غالبية القتلى من النساء والفتية والأطفال، وأنها أحصت 60317 جريحًا، في حين ما زال آلاف الأشخاص تحت الأنقاض.