نتائج رسمية شبه نهائية: المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة السبت، بحسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.



وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40,2 بالمئة من الأصوات بحسب هذه النتائج التي تشمل 98 بالمئة من مراكز الإقتراع.