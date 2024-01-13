رئيس تايوان المنتخب يتعهد بالدفاع عن بلاده من "ترهيب" الصين

تعهد لاي تشينغ-تي الفائز بانتخابات تايوان الرئاسية السبت، بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة "الترهيب" الصيني.وقال في كلمة أمام أنصاره: "إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمرة من الصين".وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين".