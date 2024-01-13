الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبعوث الأمم المتحدة لليمن يحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

أخبار دولية
2024-01-13 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبعوث الأمم المتحدة لليمن يحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مبعوث الأمم المتحدة لليمن يحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم، جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرا من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة.

وقال في بيان: "ألاحظ بقلق بالغ السياق غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

اليمن

هانس غروندبرغ

LBCI التالي
الجيش الأميركي: تنفيذ ضربة على موقع رادار للحوثيين في اليمن
الدنمارك: مخطط الإعداد لاعتداءات الشهر الماضي "على صلة بحماس"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
18:06

سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: الهجمات على اليمن تتوافق مع القانون الدولي فهجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفي سفينة على الابتعاد عن البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2023-12-25

دول خليجية ترحب بجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن

LBCI
آخر الأخبار
11:16

أ.ف.ب نقلا عن مصدرين أمني وعسكري: ضربة جديدة تستهدف موقعا في الحديدة بغرب اليمن ردًا على صاروخ أطلقه الحوثيون منها

LBCI
آخر الأخبار
09:10

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعبر عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالبلاد ويحث جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:25

نيجيريا تبدأ تشغيل أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات في إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
10:43

بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديمقراطية

LBCI
أخبار دولية
10:30

بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي برئاسة تايوان: واشنطن "لا تدعم استقلال" الجزيرة

LBCI
أخبار دولية
10:27

الصين: إعادة التوحيد مع تايوان حتّمية رغم نتائج الانتخابات في الجزيرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-08-17

بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!

LBCI
منوعات
2024-01-11

طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-10

اتهموها بأنها قريبة جدًا من طلابها ثم ظهرت الحقيقة الصادمة... ما جمع المعلمة بطالبها جريمة: ووالده كان يعلم!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-12

التوقّف عن تناول دواء جديد لعلاج البدانة يؤدي إلى استرجاع الوزن المفقود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:20

إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)

LBCI
رياضة
09:05

الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

عواصف ثلجية في الولايات المتحدة... وإلغاء مئات الرحلات الجوية

LBCI
رياضة
08:11

الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
08:08

كيف هو الوضع في الميدان الجنوبي اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

LBCI
امن وقضاء
06:32

حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟

LBCI
أمن وقضاء
03:19

إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:38

واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!

LBCI
خبر عاجل
09:06

قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !

LBCI
خبر عاجل
12:11

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
10:38

التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة

LBCI
خبر عاجل
13:06

انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More