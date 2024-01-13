مبعوث الأمم المتحدة لليمن يحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم، جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرا من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة.



وقال في بيان: "ألاحظ بقلق بالغ السياق غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة".