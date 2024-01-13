مقتل 17 على الأقل وإصابة العشرات في انهيار طيني في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية اليوم، أن انهيارا طينيا ناجما عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين.



وغطى الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر أمس الجمعة، طريقا سريعا مزدحما يربط بين مدينتي كويبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادي. وقالت السلطات إن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، إذ غمر الطين بالكامل سيارات عدة على الطريق.



وقالت حكومة تشوكو على موقع إكس: "حتى الآن تم انتشال 17 جثة من منطقة الحادث المأساوي"، مشيرة الى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة.



وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفصال قطعة كبيرة من الأرض عن الجبل وسقوطها فوق سيارات عدة كانت تتحرك على طول الطريق الذي غمرته المياه بالأسفل. وأغلقت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا الطريق.