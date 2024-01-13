حريق ضخم يأتي على مستودع شركة كبرى في روسيا

أتى حريق ضخم على مستودع لكبرى شركات البيع عبر الإنترنت في مدينة سان بطرسبرغ الروسية السبت، من دون التسبب في وقوع إصابات، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ التي أكدت نشر 270 من رجال الإطفاء على الأقل لإخماد النيران.



وذكرت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام أن النيران امتدت على مساحة 70 ألف متر مربع.



وبعد الظهر، أوضحت أن الحريق الذي اندلع صباحا لم يتم إخماده حتى حينها.



وأظهرت الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ، ألسنة اللهب تتصاعد منها سحابة ضخمة من الدخان الأسود فجرا، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.



والمستودع تملكه شركة وايلدبيري Wildberry، أحد المواقع الرائدة للبيع عبر الإنترنت في البلاد.



وتتكرر حوادث الحريق في البنى التحتية المماثلة أو في المواقع الصناعية في روسيا وتعود بشكل رئيسي إلى عدم الامتثال لمعايير السلامة أو إلى قدم المعدات.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن خبير المبيعات عبر الإنترنت، أنطون بيستوجين، قوله إن المستودع يحتوي على 8,7% من طلبيات الشركة.