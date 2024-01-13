شركة تتبع ناقلات تحدد موقع ناقلة نفط محتجزة قبالة جزيرة قشم الإيرانية

أعلنت خدمة تتبع الناقلات (تانكر تراكرز دوت كوم) عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال واحتجزتها إيران في خليج عمان يوم الخميس موجودة في شرقي جزيرة قشم الإيرانية.



وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران احتجزت الناقلة سانت نيكولاس المحملة بالخام العراقي المتجه إلى تركيا ردا على مصادرة الولايات المتحدة للسفينة ذاتها وشحنة نفط إيراني العام الماضي.



وقالت تانكر تراكزر في منشور اليوم السبت: "تم اليوم تحديد موقع الناقلة سانت نيكولاس المملوكة لشركة مقرها اليونان والمؤمن عليها في بريطانيا والتي ترفع علم جزر مارشال... المحملة بمليون برميل من النفط الخام العراقي شرقي جزيرة قشم في إيران".



وكانت الولايات المتحدة قد احتجزت السفينة في إطار عملية لإنفاذ العقوبات عندما أبحرت تحت اسم سويز راجان، وحذرت إيران حينها من أن هذا الإجراء "لن يمر من دون رد".



ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية يوم الخميس عن بيان للبحرية قوله إن الناقلة سانت نيكولاس في طريقها إلى موانئ إيرانية.



ويتزامن احتجاز السفينة مع هجمات تشنها منذ أسابيع حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مسارات الشحن في البحر الأحمر.