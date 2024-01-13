بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، أن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.



وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".