الصين: إعادة التوحيد مع تايوان حتّمية رغم نتائج الانتخابات في الجزيرة

شدّدت الصين على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان "حتمية"، بعد انتخاب المرشّح لاي تشينغ-تي المنتمي لحزب مؤيد للاستقلال رئيسا للجزيرة.

ووجّهت الصين انتقادات للرئيس المنتخب لتايوان لاي تشينغ-تي بعد فوزه السبت في الانتخابات، وتعهّدت عدم التسامح مع أي "أنشطة انفصالية" في الجزيرة المتمعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.



وقال المتحدث باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا إن التصويت "لن يعوق التوجّه الحتمي لإعادة التوحيد مع الصين"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.



وأضاف: "نحن ملتزمون بتوافق العام 1992 الذي يكرّس مبدأ الصين الواحدة ونعارض بشدة الأنشطة الانفصالية الرامية إلى 'استقلال تايوان' وكذلك التدخل الأجنبي".