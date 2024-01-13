بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلن وزير الخارجية الكونغولي عن بدء عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مبدياً أمله في إنهاء العملية بحلول نهاية العام الحالي.



وأكد وزير الخارجية الكونغولية كريستوف لوتوندولا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بينتو كيتا فيخلال مؤتمر صحافي مشترك في كينشاسا، رغبتهما في العمل من أجل انسحاب "مثالي" لبعثة الأمم المتحدة.



وقال كريستوف لوتوندولا إن عملية الانسحاب لم "تشهد بعد صعود الجنود إلى الطائرات"، لكنّها "قد بدأت".



وأوضحت بينتو كيتا انّ "القاعدة الأولى من بين 14 قاعدة لبعثة الأمم المتحدة ستُغلَق في كيفو الجنوبية في 15 شباط على أبعد تقدير، وستُسلّم إلى قوات الأمن الكونغولية".



وقال لوتوندولا: "يُفترض أن تنتهي عملية الانسحاب في 31 كانون الأول"، مضيفاً "نعمل جاهدين لكي تُنجَز عملية الانسحاب بحلول نهاية هذا العام".



وأكّد أن انسحاب البعثة لا يعني أنّ "الحرب قد انتهت"، مشيراً إلى "العدوان" الذي تتّهم كينشاسا رواندا به. وقال "السرّ يكمن في تعزيز قوة جيشنا".