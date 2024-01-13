بايدن بعد فوز لاي تشينغ-تي برئاسة تايوان: واشنطن "لا تدعم استقلال" الجزيرة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد انتخابات نظّمت السبت في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.



وبعدما سأله مراسلون عن موقف واشنطن حيال تايوان حيث فاز بالرئاسة مرشّح الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال لاي تشينغ-تي، قال بايدن: "نحن لا ندعم الاستقلال".