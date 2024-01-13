ضربة جديدة تستهدف موقعًا في الحديدة بغرب اليمن

استهدفت ضربة جديدة موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.



وقال مصدر عسكري موال للحوثيين في الحديدة لوكالة فرانس برس: "تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف: "لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة".



وأكد مصدر أمني في شرطة الحديدة بدون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.