بلينكن يهنّئ الرئيس المنتخب لتايوان ويشيد بـ"صلابة النظام الديمقراطي" في الجزيرة

هنّأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، الرئيس المنتخب لتايوان لاي تشينغ-تي بفوزه في الاستحقاق، مشيدا بـ"صلابة النظام الديمقراطي وبالعملية الانتخابية" في الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.



وجاء في بيان لبلينكن أن واشنطن "ملتزمة الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق والحل السلمي للخلافات بعيدا من الإكراه والضغوط".