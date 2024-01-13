تعطل التجارة عبر معبر بين أفغانستان وباكستان إثر خلاف حول وثائق السفر

أُغلق المعبر الحدودي الأكثر ازدحاما بين أفغانستان وباكستان أمام حركة التجارة في أحدث خلاف بشأن وثائق سائقي المركبات التجارية الذين يعبرون الحدود.



وسبق أن أغلقت معابر بين البلدين موقتا في الأشهر الأخيرة بعد أن أطلقت إسلام آباد العام الماضي عملية واسعة النطاق ضد الأفغان المقيمين بصورة غير نظامية في باكستان وشددت متطلبات الوثائق للأفغان الذين يدخلون البلاد.



وتبادل الجانبان اللوم بعد إغلاق معبر طورخم في وقت متأخر من ليل الجمعة، وفق مسؤولين على جانبي الحدود.



وقال مسؤول الحدود الأفغاني عبد الجبار حكمت في بيان الجمعة: "طورخم مغلق أمام سائقي الشاحنات التجارية الذين لا يحملون تأشيرات دخول من السلطات الباكستانية".



من جهتهم، نفى مسؤولون باكستانيون السبت فرض شرط التأشيرة، قائلين إن الحدود أُغلقت بعدما أُبلغ نظراؤهم الأفغان بأن سائقي الشاحنات لا يمكنهم العبور إلا بجواز سفر ساري المفعول، وهي وثيقة لا يملكها كثير من الأفغان.



وقال مسؤول جمركي باكستاني لوكالة فرانس برس: "بموجب سياستنا المحدثة، تم إبلاغ المسؤولين الأفغان الليلة الماضية أنه لن يُسمح لسائقي شاحنات البضائع بالدخول إلا إذا كان لديهم جواز سفر".



وأكد أن هذه المسألة تم الاتفاق بشأنها في اجتماعات سابقة بين السلطات الأفغانية والباكستانية بشأن قواعد الحدود.



وقال: "رغم ذلك، وبدلا من الالتزام باللوائح المتفق عليها سابقا، اختار مسؤولو الحدود الأفغان وقف التجارة الحدودية".



وأفاد مسؤول أمني باكستاني وكالة فرانس برس بأن مئات الشاحنات تقطعت بها السبل عند المعبر، مشيرا الى أن الحدود لا تزال مفتوحة أمام الراجلين.



شهدت العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا متزايدا في الأشهر الأخيرة، إذ اتهمت إسلام آباد حكومة طالبان بالتقاعس في مكافحة المسلحين الذين يشنون هجمات على باكستان من الأراضي الأفغانية، وهو ما نفته كابول.



وتكرر العام الماضي إغلاق معبر طورخم الواقع على مسافة متساوية بين العاصمتين إسلام آباد وكابول، وتصاعدت التوترات في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة بين حرس حدود البلدين.