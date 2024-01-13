33 قتيلا على الأقل في انزلاق للتربة في كولومبيا

لقي 33 شخصا على الأقل غالبيتهم من الأطفال حتفهم جراء انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا، وفق ما أعلنت نائبة رئيس البلاد.



وكتبت فرانسيا ماركيز عبر منصة "إكس": "آسف بشدة لوفاة 33 شخصا في هذه المأساة، غالبيتهم من الأطفال، بحسب التقارير الأولية من المكان".



وقالت مسؤولة في مكتب حاكم تشوكو لوكالة فرانس برس إن "الطريق الذي يربط بين مدينتي ميديين وكيبدو في المنطقة أُغلق موقتا لتضرره بسبب حوادث انزلاق للتربة".