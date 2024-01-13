الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة"

رأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة" مع مرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".