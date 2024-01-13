نتانياهو: لن يوقفنا أحد في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لن يتمكن أحد من إيقاف بلاده في حربها ضد حماس في قطاع غزة حتى تحقّق النصر.



وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي متلفز: "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي أحد آخر. من الممكن والضروري أن نستمر حتى النصر وسنفعل ذلك".